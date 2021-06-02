Данилов прокомментировал захват самолета Ryanair в Минске

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что захват в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair имеет все признаки операции российских спецслужб, сообщает Depo.ua.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", — сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб".

По словам Данилова, мировому сообществу необходимо реагировать на такие действия.

"Они осуществляют постоянные провокации, и, если этого не замечать, они будут двигаться дальше", — сказал он, добавив, что Украина и ее балтийские партнеры должны "помочь становлению демократической Беларуси".

Данилов убежден, что изменения в текущей ситуации будут зависеть от совместных действий Украины с ее стратегическими партнерами.