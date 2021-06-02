Шуфрич на заседании ВР переписывался с личным "стилистом"

У нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича есть личный администратор, подбирающий ему одежду. Об этом стало известно журналистам, которые увидели, как чиновник переписывается с ним прямо на заседании ВР, сообщает Сегодня.

Соответствующее видео опубликовано в соцсети Telegram.

Шуфрич подписал своего работника как "Дом админ", вероятно – домашний администратор. В чате в соцсети он присылал фото разной одежды, а депутат отвечал, оденет он это или нет.

Отметим, что стилист предлагал на выбор не только верхнюю одежду, но и нижнее белье.