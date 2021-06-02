Мезороллер и пилинг: экстренная помощь сухим губам

Кожа губ - тонкая и нежная, как и ее липидный барьер. Однако, обновляется она быстро, отлично регенерируется и вполне неплохо защищена. Но постоянное использование бальзамов для губ эти ее способности подавляет, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала в своем Instagram косметолог Яна Фокси.

Оптимальный уход за кожей губ спасет от сухости и раздражений:

Исключите зубные пасты с фтором - они опасны для организма, и для кожи губ в частности. Пасты с ментолом и эвкалиптом тоже крайне нежелательны: они раздражают кожу.

Очищение проводится той же мягкой пенкой, которой вы очищаете кожу лица (а если был макияж - двухфазным средством или гидрофильным).

Увлажнять кожу губ постоянно нельзя. 1-2 раза в день - это максимум. Если это правило нарушать, можно "подсесть" на бальзамы и обмазываться ими каждый час, потому что по-другому уже не получится.

В бальзамах для губ избегайте пчелиного воска (на постоянной основе), ментола, эвкалипта, перца, эфирных масел, камфора и ароматизаторов. Они по разным причинам отрицательно влияют на липидный барьер кожи.

Защита от солнца для кожи губ - это разного рода стики, которые компактны и удобны для обновления. Можно использовать и ваш обычный spf-крем, если вы не облизываете губы и вам комфортно.

Активы для кожи губ существуют - и ретинол, и пептиды, и даже витамин С.

Пилинг для губ тоже есть. Поэтому даже если вы - искушенный пользователь косметики и не знаете, чем бы себя удивить - это оно.

Чтобы стимулировать обновление кожи губ (ведь на губах кожа тоже стареет, причем, гораздо быстрее) можно использовать мезороллер и на губах.

Если губы нужно восстановить за ночь, можно использовать специальную ночную маску для губ.