Мезороллер и пилинг: экстренная помощь сухим губам
Кожа губ - тонкая и нежная, как и ее липидный барьер. Однако, обновляется она быстро, отлично регенерируется и вполне неплохо защищена. Но постоянное использование бальзамов для губ эти ее способности подавляет, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказала в своем Instagram косметолог Яна Фокси.
Оптимальный уход за кожей губ спасет от сухости и раздражений:
- Исключите зубные пасты с фтором - они опасны для организма, и для кожи губ в частности. Пасты с ментолом и эвкалиптом тоже крайне нежелательны: они раздражают кожу.
- Очищение проводится той же мягкой пенкой, которой вы очищаете кожу лица (а если был макияж - двухфазным средством или гидрофильным).
- Увлажнять кожу губ постоянно нельзя. 1-2 раза в день - это максимум. Если это правило нарушать, можно "подсесть" на бальзамы и обмазываться ими каждый час, потому что по-другому уже не получится.
- В бальзамах для губ избегайте пчелиного воска (на постоянной основе), ментола, эвкалипта, перца, эфирных масел, камфора и ароматизаторов. Они по разным причинам отрицательно влияют на липидный барьер кожи.
- Защита от солнца для кожи губ - это разного рода стики, которые компактны и удобны для обновления. Можно использовать и ваш обычный spf-крем, если вы не облизываете губы и вам комфортно.
- Активы для кожи губ существуют - и ретинол, и пептиды, и даже витамин С.
- Пилинг для губ тоже есть. Поэтому даже если вы - искушенный пользователь косметики и не знаете, чем бы себя удивить - это оно.
- Чтобы стимулировать обновление кожи губ (ведь на губах кожа тоже стареет, причем, гораздо быстрее) можно использовать мезороллер и на губах.
- Если губы нужно восстановить за ночь, можно использовать специальную ночную маску для губ.
- И да, вроде бы это очевидно, но все же, не облизывайте, не кусайте губы и не сдирайте с них чешуйки.