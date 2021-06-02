Китайский электромобиль стал самым продаваемым в мире

Авто за 5 000 долларов – китайский компакт-кар Wuling Hong Guang MINI EV – стал самым продаваемым электромобилем планеты. Такое звание он получил по итогу мировых продаж за апрель 2021-го, сообщает АвтоПортал.

Wuling Hong Guang MINI EV оставил позади себя две самые популярные модели Тесла – седан Model 3 и кроссовер Model Y. Кроме того, он обошел две электроновинки Фольксвагена, на которые немецкая марка возлагает большие надежды – хетчбэк VW ID.3 и кроссовер VW ID.4.

В целом же мировая статистика за апрель выглядит следующим образом (всего было продано 400 тыс. «электричек»):

Wuling Hong Guang MINI EV – 29 251 шт. (с начала года – 125 925);

Tesla Model Y – 16 232 шт. (72 296);

Tesla Model 3 – 14 980 шт. (141 696);

Volkswagen ID.4 – шт. (17 743);

Volkswagen ID.3 – 5 941 шт. (17 703).

Интересно, что Wuling Hong Guang MINI EV продается только в Китае, но за счет небольшой стоимости он не просто оказался очень популярным, а попросту взорвал местный рынок. Это и позволило ему выбраться в лидеры. Впрочем, совсем скоро этот электромобиль появится в Европе – правда, с ценником в два раза больше, хотя и с улучшенными характеристиками (а также под другим именем – FreZe Nikrob).

Wuling Hong Guang MINI EV является очень маленьким авто, который идеально подходит для мегаполиса. В длину он достигает 2917 мм, в ширину – 1493 мм, а в высоту – 1621 мм, размер колесной базы – 1940 мм. Салон при этом – четырехместный. Электрокар предлагается с двумя батареями на выбор – емкостью 9,3 кВтч и 13,9 кВтч, запас хода составляет 120 и 170 км соответственно. А вот мотор один – на 27 л.с. и 85 Нм, чего достаточно для набора максимальных 100 км/ч.

В Китае купить Wuling Hong Guang MINI EV можно минимум за 4 500 долларов. Есть вариант и подороже, без малого за 5 000 долларов – такая машина отличается наличием кондиционера.