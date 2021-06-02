Цена на клубнику будет низкая, несмотря на дожди

Затяжные дожди провоцируют развитие гнилей и грибковых болезней на землянике садовой. На урожайность это не повлияет, ягоды будет много и цена низкая, но не долго, сообщает AgroPortal.

Об этом рассказал главный агроном ягодного кооператива «АгроВесна» (Киевская область) Евгений Пилипончик.

"Затяжные дожди отрицательно влияют на качество земляники садовой: ягода будет менее лежкой, водянистая, может быть не вкусной. Дожди не прекращаются, вода стоит в поле. Это создает благоприятные условия для грибковых болезней, и на этот, и на следующий год. Если застой воды будет сохраняться длительное время, влажная погода затянется, возможно загнивание корневой системы. Это в будущем будет влиять на урожайность", — отмечает Евгений Пилипончик.

По его словам, даже при идеальной погоде ягодные плантации обрабатывают препаратами от грибка и других болезней, а из-за дождей придется обрабатывать их интенсивнее, больше уделять внимания.