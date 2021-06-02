Дженнифер Энистон показала фото с "друзьями"

Недавно вышел спецвыпуск сериала "Друзья", что наделало шума в сети. Фанаты со всего мира публиковали восторженные комментарии об этом шоу, сообщает УНИАН.

А теперь Дженнифер Энистон показала фото из закулисных съемок спецэпизода. На опубликованном в Instagram кадре она предстает вместе с пятью другими "друзьями" - Джоуи (Мэтт Леблан), Россом (Дэвид Швиммер), Чендлером (Мэтью Перри), Моникой (Кортни Кокс) и Фиби (Лиза Кудроу).

На фото хорошо видно, как время изменило любимых актеров культового ситкома. Но все они улыбчивы и радуются воссоединению через целых 17 лет. Снимок уже набрал почти 5 млн "лайков" и множество восторженных комментариев.



