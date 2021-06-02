Минэкономики опубликовало предельные цены на топливо

Министерство экономики Украины на своем официальном сайте опубликовало информацию о новых расчётах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня, сообщает Enkorr.

«На основании расчетов акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 гривны, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 гривны за литр», — говорится в сообщении.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л, что на 8 коп./л выше цены, установленной на последнюю декаду мая.

Предельная цена ДТ установлена на уровне 27,91 грн/л (+2 коп./л).