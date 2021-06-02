Минюст напомнил размеры штрафов за неуплату алиментов

Родителей, которые не платят вовремя алименты на ребенка, ожидает гражданская, административная и уголовная ответственность, сообщает ЮрЛига.

Также одним из действенных средств воздействия на должников является угроза наложения финансовых санкций в виде штрафов.

Об этом напоминают специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев).

В частности, при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 1 год, исполнитель выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере 20% суммы задолженности.

Если же задолженность составляет 2 года - налагается штраф в размере 30% от такой суммы.

А для задолженностей в 3 года и больше применяется штраф в размере 50% от суммы неуплаченных платежей.

Все эти средства перечисляются в пользу ребенка.

В случае просрочки уплаты алиментов взыскатель также имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере 1% суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки от дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не больше 100% задолженности.

При этом должны быть в наличии две составляющие для применения указанной ответственности:

задолженность возникла по уплате алиментов, установленных решением суда или по договоренности между родителями (нотариально удостоверенного договора об уплате алиментов на ребенка согласно ч. 1 ст. 189 СК Украины);

наличие виновных действий лица, которое обязано платить алименты по решению суда или по договоренности между родителями, которые привели к возникновению задолженности.

То есть если задолженность возникла по независимым от последнего обстоятельствам (болезнь, ошибка бухгалтера, фактическая невозможность осуществлять выплаты по другим уважительным причинам), пеню на нее насчитывать нельзя.

Если же вина плательщика имеется, можно смело делать расчет неустойки по алиментам и подавать иск о ее взыскании.

При этом для суда не имеет значения форма вины плательщика (умысел или неосторожность).

Также в случае, когда содержание предоставляется на основании договора об уплате алиментов и в нем прямо не предусмотрена ответственность за несвоевременное выполнение возложенных на стороны обязательств, то есть предоставление содержания, неустойка не может быть взыскана.

Во всех иных случаях взыскатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании неустойки за неуплату (пени) алиментов.

На основании данных об исчислении исполнителем размера алиментной задолженности взыскатель должен самостоятельно рассчитать размер неустойки.

В соответствии с правовой позицией Большой Палаты Верховного Суда от 3 апреля 2019 года по делу № 333/6020/16-ц размер пени по месячному платежу рассчитывается так: задолженность по уплате алиментов за конкретный месяц (месячный платеж) необходимо умножить на количество дней задолженности, которые отсчитываются с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором должны были быть уплачены, но не платились алименты, до дня их фактической выплаты (при этом день исполнения обязательства не включается в срок задолженности) и умножить на 1 процент.

То есть задолженность за месяц х количество дней задолженности х 1 %.

Куда подавать иск?

Иски к должнику предъявляются в суд по месту его проживания или нахождения. Также могут предъявляться по зарегистрированному месту проживания или нахождения истца.

Сколько стоит иск?

Истцы по делам о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов освобождаются от уплаты судебного сбора в ходе рассмотрения дела во всех судебных инстанциях.