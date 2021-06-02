Зеленский поздравил итальянцев с Днем Республики

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил итальянцев с национальным праздником - Днем Республики, отметив готовность и далее тесно развивать сотрудничество между Украиной и Италией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Искренне поздравляю наших итальянских друзей с Днем Республики! Высоко ценим партнерские отношения с Италией и крепкие дружеские связи, объединяющие наши народы.

Готовы и дальше тесно работать вместе с президентом и правительством Италии для развития сотрудничества между Украиной и Италией", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.

Щиро вітаю наших італійських друзів з Днем Республіки! Високо цінуємо партнерські взаємини з #Італією та міцні дружні зв'язки, що поєднують наші народи. Готові й надалі тісно працювати разом з @Quirinale і @Palazzo_Chigi для розвитку ???????????????? співробітництва. pic.twitter.com/ZSDVJ0OCM9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2021



