Зеленский поздравил итальянцев с Днем Республики
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил итальянцев с национальным праздником - Днем Республики, отметив готовность и далее тесно развивать сотрудничество между Украиной и Италией, сообщает Интерфакс-Украина.
"Искренне поздравляю наших итальянских друзей с Днем Республики! Высоко ценим партнерские отношения с Италией и крепкие дружеские связи, объединяющие наши народы.
Готовы и дальше тесно работать вместе с президентом и правительством Италии для развития сотрудничества между Украиной и Италией", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.