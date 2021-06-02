Эксплуатация украинской трубы обходится в $1 миллиард в год

Эксплуатация украинской газотранспортной системы (ГТС) требует значительных средств - около 1 млрд долл. в год, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Украинская ГТС - это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно 1 млрд долларов в год», - написал Макогон.

Он добавил, что без наличия долгосрочного транзитного контракта на условиях «качай или плати» поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.