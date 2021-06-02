Дубинский раскритиковал назначение Милованова в "Укроборонпроме"
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский прокомментировал назначение Тимофея Милованова главой набсовета Укроборонпрома, сообщает Цензор.НЕТ.
"В стране, которой управляет комик - государственным оборонным концерном может без последствий управлять любой д_бил", - говорится в сообщении нардепа.
Напомним, 1 июня состоялось заседание обновленного состава Наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем.