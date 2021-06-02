Как сохранить свою землю после запуска рынка

Уже с 1 июля вступает в силу Закон, которым предусмотрен запуск обращения земли сельскохозяйственного назначения в Украине. Впрочем, к этому должно быть готово не только государство, но и владельцы земельных участков, сообщает ЛигаБизнес.

Особенно накануне запуска рынка земли рекомендуется придерживаться двух правил:

1. Позаботьтесь о присвоении земельному участку кадастрового номера. Это так называемый аграрный паспорт для земли и без такого кадастрового номера осуществить ни одной юридической операции с землей будет невозможно.

2. Позаботьтесь, чтобы вещные права на земельный участок, то есть аренда или собственность, были обязательно внесены в сведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

У большинства людей право на землю находится только на бумажных носителях. А это - открытый путь для мошенников, которые могут подделать документы и обратиться, например, к нотариусу с подделанным документом. Кроме того, когда нет оцифрованных данных в реестре, никто не знает, кто владелец, кроме того органа, который выдавал документ, в архиве которого находится второй экземпляр документа.

Об оцифровке можно позаботиться и до 1 июля, и после этой даты. Поэтому рекомендуется поднять ваши документы, обратиться к нотариусу или к государственному регистратору и позаботиться о внесении данных в реестр.

К сожалению, нужно помнить и о "рейдерстве". Оно не определено законодательством, однако случается в реальной жизни.

Может быть два вида рейдерства:

1. "Регистрационное рейдерство", когда государственным регистратором осуществлено незаконное регистрационное действие. Тогда человеку надо обращаться с жалобой на действия государственных регистраторов в Министерство юстиции, в Офис противодействия рейдерству.

2. На основании подделки документов. В этом случае стоит обращаться в Национальную полицию. Это мошенничество, это уже уголовное дело, которое должно быть расследовано. Теперь Министерство юстиции не имеет полномочий реагировать на такие нарушения.

Несколько более сложная ситуация в реестре недвижимости, поскольку объектов недвижимости больше, чем бизнеса. И теперь есть проблема с накоплением карантинных жалоб.

Подделка документов случается только тогда, когда граждане не позаботились об оцифровке прав. Поэтому в действительности очень просто самому себя защитить для того, чтобы потом не обращаться ни в Офис противодействия рейдерства, ни в Национальную полицию. Соблюдение правил имущественной гигиены - это, действительно, взнос каждого украинца в будущее собственности у Украины.