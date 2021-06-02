Определение прожиточного минимума изменится: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3515, которым предлагается установить единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты в Украине, сообщает Деловая столица.

Законопроект поддержали 253 народных депутата.

Законодательная инициатива меняет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.

Определять размер прожиточного минимума предлагают в расчете на одного человека.

В законопроекте указано, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее:

в 2021 году — 40%;

в 2022 году — 41%;

в 2023 году — 42%;

в 2024 году — 43%;

в 2025 году — 44%;

в 2026 году — 45%;

в 2027 году — 46%;

в 2028 году — 47%;

в 2029 году — 48%;

в 2030 году — 49%;

в 2031 году — 50%.

Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров на основе мониторинга выполнения госбюджета должен рассмотреть повышение размера прожиточного минимума.

Орган исполнительной власти, обеспечивающим систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств относительно фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.

Домохозяйство определяется как декларируемое экономическое объединение одного/двух/нескольких лиц, ведущих совместный учет доходов и расходов, облагаемых налогом на доходы физлиц.

Для назначения помощи в соответствии с законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о госбюджете на соответствующий год.

До 2025 года Кабмину поручают обеспечить создание органа исполнительной власти, деятельность которого будет направлена на систематическое исследование расходов домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которой будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Кроме того, в проект прописано изменение подходов к установлению размеров должностных окладов: в зависимости не от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников, который предполагается утверждать законом о госбюджете на соответствующий год.

Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предусмотрено применять расчетную единицу, которая утверждается законом о государственном бюджете.

Также в законопроекте регулируются вопросы платы за оказание административных услуг.