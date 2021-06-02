Американский легкоатлет побил рекорд Усейна Болта

17-летний американский легкоатлет Эррион Найтон побил мировой рекорд на дистанции 200 метров, принадлежавший легендарному ямайцу Усейну Болту. Случилось это на соревнованиях Duval County Challenge, сообщает Сегодня.

Найтон пробежал дистанцию за 20,11, что на 0,02 секунды быстрее предыдущего рекорда Болта. Отметим, что это рекорд в категории U-18, пишет mir-la.com.

Немного ранее Найтон пробежал 100 метров за 9,99 секунды, а мировой рекорд Болта составляет 9,58 секунды. Еще немного и в мире появится новый самый быстрый человек! А ведь ранее Болт признал, что Криштиану Роналду быстрее него.

Найтон имеет право участвовать в отборе в сборную США на Олимпиаду-2020, поэтому мы еще можем увидеть этого паренька в Токио. Однако ему придется выиграть конкуренцию у более старших конкурентов, ведь он на данный момент занимает лишь седьмое место в рейтинге сборной на дистанции в 200 метров.

Рекордный забег Найтона на 200 метров: