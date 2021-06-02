Центробанк Турции раскритиковал биткоин

Центральный банк Турецкой Республики представил парламенту доклад с подробным изложением своих взглядов на криптовалюты, сообщает ForkLog.

В документе, который попал в руки журналистов, перечислены присущие цифровым активам риски. В частности ЦБ обратил внимание на экологические проблемы.

«Майнинг криптовалют потребляет много энергии, способствуя глобальному потеплению», — отметил регулятор.

Турецкий центробанк впервые раскритиковал биткоин за негативное воздействие на окружающую среду. По данным Кембриджской бизнес-школы, на страну приходится 0,03% совокупного хешрейта сети первой криптовалюты.

Для сравнения: на соседний Иран, который, по сообщениям СМИ, введет штрафы для майнеров за использование бытового электричества, приходится 3,82% хешрейта.

Среди прочих рисков регулятор назвал отсутствие механизмов контроля и надзора за криптовалютами, волатильность рынка, анонимность некоторых активов, угрозы хакерских атак, а также необратимый характер транзакций.

Напомним, в апреле центральный банк Турции запретил расчеты в криптовалютах. Ограничения не распространяются на биткоин-биржи.