Синоптики назвали регионы, в которых ожидаются сильные дожди

Ночью в ряде восточных и южных областей ухудшится погода. Синоптики прогнозируют значительные дожди, сообщает РБК-Украина.

Так, ливни прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

Там дожди начнутся после 21:00 сегодня вечером и будут идти до 9 утра. Ожидается, что количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов и менее.

В этих областях объявлен и уровень опасности (желтый). Это означает, погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.