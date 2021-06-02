В Goldman Sachs сравнили биткоин с медью

Концепция цифрового золота не подходит первой криптовалюте, которая скорее является аналогом меди, заявил главный специалист банка Goldman Sachs по сырьевым товарам Джефф Карри в интервью CNBC, сообщает ForkLog.

По его мнению, связанные с криптовалютами риски означают, что их ценность отличается от безопасных активов, таких как золото, хотя они и хеджируют от инфляции.

"Digital currencies are not substitutes for gold. If anything, they would be a substitute for copper, they are pro-risk, risk-on assets. They are substitue for risk on inflation hedges not risk off inflation hedges" #crypto $BTC



Jeff Currie, Head of Commods at Goldman Sachs pic.twitter.com/Qc1yXnDfvo — Joumanna Bercetche ???????? (@CNBCJou) June 1, 2021

«Цифровые валюты не заменяют золото. Скорее они являются аналогом меди, и я утверждаю это потому, что они защищают от инфляции», — отметил Карри.

Эксперт подчеркнул, что первая криптовалюта коррелирует с бизнес-циклом, поскольку связана с собственной платежной системой.

Он считает, что биткоин, как нефть и медь, является лучшей защитой от «хорошей инфляции», которая возникает в результате повышенного спроса. Для сравнения, золото хеджирует против «плохой инфляции», вызываемой ростом предложения.