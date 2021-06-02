До конца года стоимость квадратного метра в Киеве вырастет на 10-20%

Глава правления – президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир спрогнозировал рост цен на жилье. По его мнению, еще до конца года стоимость квадратного метра жилья вырастет на 10-20%. Глава “Киевгорстроя” пояснил, как и почему меняются цены на жилье, сообщает КиевВласть.

“Киевгорстрой” первым из застройщиков анонсировал повышение стоимости квадратных метров в своих жилых комплексах. Как отметил президент холдинговой компании, другие застройщики также поднимают цены, но “Киевгорстрой” — публичное акционерное общество, и каждый свой шаг пытается доводить до людей своевременно. Он напомнил, что за последние полгода “Киевгорстрой” дважды поднимал цену. Первый раз подорожание составило от 10 до 15%, еще примерно на столько же во второй раз.

Главным фактором повышения цен на недвижимость Игорь Кушнир назвал галопирующую инфляцию.

“С учетом того, что за последнее время в мире было напечатано очень большое количество денег, направленных на борьбу с последствиями коронавируса, выданы большие объемы дотаций для населения, произошло серьезное обесценивание денег. И доллар, и евро начали девальвировать, соответственно, не обошел этот процесс и гривну. В итоге, несмотря на то, что курс доллара стоит на месте, материалы дорожают в гривне”, – рассказал глава “Киевгорстроя”.

Он отметил, что в гривне арматура подорожала на 60%, вата — на 30%. Такая же картина наблюдается и по другим материалам. В структуре же себестоимости квадратного метра сырье и материалы занимают более 50%. Поэтому, по мнению Игоря Кушнира, решение об увеличении цен на недвижимость обоснованно и логично.

“В начале каждого месяца нам приносят отчеты — сколько стоили материалы в гривне на 1 число предыдущего месяца, сколько они будут стоить на 1 число следующего месяца. Для расчетов мы берем за образец расходов на один подъезд 26-этажного дома — сколько материалов на него идет, какими будут наши затраты на них и, таким образом, выходим на себестоимость квадратного метра, понимаем, как она изменится за месяц. Сейчас эта цифра составляет от 3 до 5%”, – рассказал президент ХК “Киевгорстрой”.

Он также напомнил, что цена квадратного метра на объектах “Киевгорстроя” стартует от 22 тыс грн. Себестоимость строительства на сегодня составляет около 19 тыс грн за кв м. Таким образом, с учетом стоимости земли, разных нагрузок и благоустройства, маржа застройщиков сейчас сократилась до 10−20%.

Игорь Кушнир также пояснил, что происходит со спросом на недвижимость.

“Прошлый год даже не хочется вспоминать. Пандемия, локдаун, кризис. Люди вообще ничего не покупали. В этом году отложенный спрос начинает реализовываться. Люди покупают жилье и даже повышение стоимости квадратного метра их не сдерживает.

Плюс играет свою роль вторая история: все четко понимают, что до конца года стоимость квадратного метра будет расти. Процентов на 10−20, а то и больше. Поэтому клиенты уже сейчас приходят, выбирают и покупают жилье”, – рассказал глава “Киевгорстроя”.

В случае же падения спроса на недвижимость, по мнению Игоря Кушнира, цены на жилье снижаться не будут.

“Дело в том, что единица товара стоит каких-то денег. И если товар даже не будут покупать, его никто не будет продавать себе в “минус”, он будет просто лежать. Ну, остановятся темпы строительства”, – пояснил он.

Глава “Киевгорстроя” также считает, что возможное снижение цены квадратного метра зависит от дальнейшего экономического развития. Если инфляция замедлится, то и рост цен притормозит. При этом он отметил зависимость от мировых тенденций.

“Независимо от того, что происходит у нас в стране, мир диктует подорожание или удешевление”, – говорит Игорь Кушнир.

Он также пояснил, как в условиях повышения цен “Киевгорстрой” решает вопрос с покупателями, которые приобрели недвижимость на условиях рассрочки. Он рассказал, что у каждой компании есть свой принцип работы. Практически все столичные застройщики привязываются к курсу доллара и каким-то коэффициентам. При этом покупатель платит в долларах, вне зависимости, дорожает валюта или дешевеет.