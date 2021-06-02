Психолог рассказал, как COVID-19 может спровоцировать психические расстройства

Особенности характера под действием дополнительных факторов, в частности коронавируса, могут проявляться как пограничные психические расстройства.﻿ Об этом в интервью рассказал социальный психолог Виктор Вус, сообщает Укринформ.

"Встречаются проблемы, связанные с особенностями характера, которые часто называют странностями, но которые обострил COVID-19. К примеру, если кто-то очень любит плакать, кто-то - кричать, то под действием дополнительных факторов они могут проявляться как пограничные психические расстройства (один из типов ненормальной эмоциональной неустойчивости - ред.), которые могут перейти в психотические расстройства (человек испытывает серьезные нарушения в восприятии реальности - ред.)", - сказал психолог.