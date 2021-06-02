Межбанк: резкое падение доллара вынудило НБУ вмешаться

Продажа валюты для оплаты приобретенных на вчерашнем аукционе ОВГЗ в гривне привела к резкому укреплению национальной валюты на межбанковском валютном рынке﻿: к 11 часам утра ценник на покупку опустился до 27,31 гривен, а на продажу – до 27,348 гривен.

Столь резкое падение доллара за короткий период вынудило Национальный банк вмешаться. После двухмесячного отсутствия регулятор вышел на рынок с интервенцией на покупку валюты по курсу 27,32 гривен. Внезапный выход Нацбанка взбудоражил рынок. Выжидавшие более низких цен покупатели в экстренном порядке вышли на рынок, что вызвало кратковременный рост котировок. Впрочем, уже к обеденному перерыву все, кто спешил, купили, и котировки возобновили снижение.

На наличном валютном рынке ценник на продажу доллара продолжил снижение. С утренних 27,41-27,42 гривен к обеду он опустился до 27,36-27,37 гривен. Новость о выходе Нацбанка с интервенцией вызвала кратковременный подъем курса продажи до 27,38 гривен, но отсутствие спроса вынудило обменные пункты опять снизить его до 27,36 гривен.

Новости из Германии, где сегодня было зафиксировано значительное падение розничных продаж, вызвало падение евро на FOREX до отметки 1,2166 доллара. Наличный евро отреагировал снижением до 33,34-33,36 гривен: по такой цене его продавали в Киеве в обед.

Укрепление гривны сказалось и на ценах на наличный рубль: предложений по 3,75 стало гораздо меньше, начали все чаще появляться предложения по 3,69-3,70 гривны за 10 рублей. Основная масса обменных пунктов, как и прежде, продает российскую валюту по 3,72-3,74 гривен за 10 рублей.

Цена польского злотого в Киеве пока сохраняется на уровне 7,45-7,50 гривен. Но если евро продолжит и дальше дешеветь, то ценник на злотый также будут пересматривать в сторону снижения.