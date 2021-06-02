Очередная провокация: Лукашенко предлагает "ЛНР" допрашивать Протасевича

Предложение Лукашенко относительно "допроса" Протасевича "следователями" сепаратистских "республик" сейчас является чистой провокацией, а также попыткой дополнительно запугать собственных граждан, сообщает Depo.ua.

Но в перспективе вероятное признание "Л-ДНР" и аннексии Крыма могут стать той ценой, которой Лукашенко попытается откупиться от интеграции с Россией.

Информация о том, что во время встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять следователей самопровозглашенной "ЛНР", если у них вдруг "возникнут вопросы" по делу бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, откровенно удивила.

Поскольку до сих пор белорусский лидер разговоров на тему самопровозглашенных "республик" избегал. А если и говорил — то, в основном, о том, что Минск никогда их не признает, а Киеву нужно сделать все возможное, "чтобы восстановить суверенитет и вернуть контроль над границей". Правда, не уточняя, по какому сценарию - украинскому или российскому — должен состояться такой возврат.

И вот белорусский де-факто президент констатирует:

"Есть нюанс: на Донбассе возбуждено уголовное дело в отношении этих персоналий (Протасевич). Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них ("следователей") будут вопросы к ним — добро пожаловать к нам. Пожалуйста, задавайте им вопросы, потому что они людей убивали там, на Донбассе".

На первый взгляд может показаться, что подобное заявление — это попытка сделать реверанс в сторону Путина. Или даже некая российская информационная заготовка, озвученная Лукашенко по просьбе российского кредитодателя, которая имеет целью намекнуть на возможность признания "Л-ДНР" со стороны других государств и таким образом принудить Украину к большей уступчивости на переговорах о судьбе Донбасса.

Но в реальности все несколько иначе. Поскольку стратегическая линия Москвы с момента начала конфликта на Донбассе — это подчеркнутое дистанцирование от событий, попытки убедить всех и каждого, что речь идет о "гражданской войне в Украине" . Зато в ситуации, когда Лукашенко через президента России предлагает "следователям из ЛНР" допросить Протасевича, у любого возникают сомнения в том, что Россия никак с "ЛНР" не связана.

Подобным заявлением де-факто президент Беларуси пока только компрометирует российскую официальную позицию относительно Донбасса. А также продолжает линию запугивания собственного населения, демонстрируя, что он не только подростков может довести до рокового прыжка с высокого этажа, нет, он и немного взрослых оппозиционеров может скормить собакам — пардон, отдать "следователям ЛНР".

И это провокационное заявление Лукашенко в целом ясно демонстрирует имеющуюся стратегию режима. Которая, похоже, будет заключаться в дальнейшем разрушении остатков отношений как с Западом, так и с постсоветскими странами, и ограничится экономическим паразитированием на российском государстве.

При этом Лукашенко, конечно, продолжит политику отказа от интеграции. Пытаясь "отработать" полученные кредиты мелкими геополитическими услугами. Наподобие возобновления авиасообщения с Крымом, "недопризнания" "ЛНР", или какой-то еще глупости, которая может понадобиться Кремлю от периферийной постсоветской диктатуры.

Тарас Паньо