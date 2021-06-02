Свойства черешни для здоровья: приятное с полезным

Эти плоды на 82% состоят из воды, содержат 16% углеводов, 1% белка и практически не имеют жира (0,2%). Благодаря меньшей кислотности, чем у вишни, черешню могут есть те, кто страдает изжогой, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Польза черешни связана с содержанием в ней витаминов А (25 мкг), B1 (0,01 мг), B2 (0,01 мг), С (15 мг), Е (0,3 мг), микро- и макроэлементов (кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, йод), а также органических кислот, сахаров (фруктоза, глюкоза), пектиновых веществ и большого количества антоцианов — веществ из группы флавоноидов. Все вместе они оказывают эффект, который выводит черешню в ряд лечебных продуктов.

Потрясающие вкусовые качества и огромный список полезных качеств. О пользе, которую вы можете получить, употребляя черешню, смотрите в этом видео.