Лучшие стили интерьера для маленьких квартир
Все что нужно для маленьких квартир - это функциональность, удобство, доступность, сообщает Дела домашние.
В маленькой квартире лучше не увлекаться большим количеством декора, вполне достаточно одной крупноформатной картины или больших часов на всю стену.
Небольшое количество мебели, минимализм, преобладание светлых оттенков в отделке и мебели «облегчают» интерьер. Встроенная мебель как нельзя лучше впишется в интерьер и позволит сэкономить место.
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