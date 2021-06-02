Проливные дожди и грозы: где продолжит бушевать непогода

Циклон юго-восточного происхождения неподвижно навис над Украиной и практически "крутится" на месте, поэтому погода﻿ и дальше будет прохладной и дождливой.

В четверг, 3 июня, в западных регионах температура воздуха задержится на отметке +17...+20°C, ночью столбики термометров опустятся до +7...+11 градусов. В северных и центральных областях воздух прогреется до +20°C днем, ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов. Холоднее всего в третий день лета будет в юго-восточных областях. Здесь столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов днем, а ночью температура опустится до +10°C.

В Крыму также температура воздуха кардинально не изменится - днем ожидается +15...+17 градусов, а ночью - +11...+13°C.

В южных, восточных, а также в Полтавской и Кировоградской областях будет дождливо, местами с грозами. Такая же погода будет наблюдаться и в Крыму.

Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погоды в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение из-за проливных дождей и порывистого ветра до 15-20 м/с.

О рисках образования пожаров не сообщается.

В Киеве﻿, 3 июня, будет сухо и без значительных осадков. Днем столбики термометров покажут +18...+20°C, ночью - +9...+11 градусов. Несмотря на то, что погода обещает быть сухой, в столице будет достаточно ветряно - 7-12 м/с.