Кабмин создал рабочую группу по введению накопительной пенсии

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил создание рабочей группы по внедрению накопительной пенсии в Украине. Рабочая группа также будет работать над развитием негосударственного пенсионного обеспечения украинцев, сообщает РБК-Украина.

По словам главы Кабмина, сейчас правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы, предусматривающей снижение налогов, которые граждане сейчас платят в государственный бюджет.

"Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии" , - пояснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что задачей правительства является создание условий, при которых граждане "будут уверены в будущем" и будут видеть "перспективы достойной старости".