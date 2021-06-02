Священник-депутат от партии Порошенко попал в громкий скандал

Депутат Полтавского городского совета от партии "Европейская солидарность", священник ПЦУ Александр Дедюхин в грубой форме раскритиковал женщин, делающих аборты. Высказывание Дедюхина уже осудили в политсиле, сообщает Деловая столица.

Так, священник-депутат высказался на тему абортов на своей странице в Facebook.

"Мне пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка — это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Если на мгновение приопустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Если ты дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность" , — написал Дедюхин.

При этом ранее депутат-священник отредактировал свой пост, убрав из него фразу "Как говорят старые люди, с*чка не захочет — кобель не вскочит".

На его активность в соцсети уже отреагировала в Facebook нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

По ее словам, в разных партиях есть сексисты и "Европейская солидарность" — не исключение.

"Европейские ценности — это уважение, это право выбора, это толерантность. Впереди — долгий путь и много работы, чтобы изменить общество. Иногда я очень устаю доказывать очевидные вещи даже в родной партии, билет которой я осознанно взяла. Но если промолчать, сделать вид, что я не заметила сексистского выпада в нашем кругу, тогда нечего делать в политике" , — написала Геращенко.

Она добавила, что аборты являются слишком сложной и болезненной проблемой, чтобы говорить о ней в оскорбительном тоне, и она "точно не решается запретами и высокомерием по отношению к женщинам".