Во Франции нашли "кладбище" автомобилей Lada

Во французском городе Макон обнаружили бывший дилерский центр Lada. На его территории и внутри находятся десятки заброшенных автомобилей, сообщает Обозреватель.

Этот автосалон перестал работать несколько лет назад и перед закрытием он принадлежал частному коллекционеру. Впервые о заброшенном здании стало известно в 2017 году.

Территория заброшенного автосалона. Источник: Ярослав Левашов

В салоне есть модели ВАЗ разного года выпуска. Большинство из них это ВАЗ-2109 и 2110, а также Niva. Автомобили до сих пор стоят под открытым небом и портятся. В некоторых даже не хватает запчастей. Например, уже отсутствуют решетки радиаторов, люки бензобаков, рули и двигателя. Одна машина даже сгоревшая.

Внутри центра автомобили в лучшем состоянии. Источник: Ярослав Левашов

В несколько лучшем положении модели, которые остались внутри здания. Но и там нет никакой Lada даже в среднем состоянии. Блогер Ярослав Левашов, который снимал видео и был в этом автосалоне несколько лет назад, пришел к выводу, что за последние годы ситуация там не улучшилась.