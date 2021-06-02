Что ожидается на валютном рынке в четверг

Резкое снижение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке сегодня вынудило вмешаться Национальный банк.

После двухмесячного отсутствия появление Нацбанка на рынке стало неожиданным. Участники торгов последнее время пытались угадать, какой уровень котировок по доллару для регулятора станет «болезненным» и вынудит его отреагировать. Похоже, таким уровнем стали 27,30 гривен. Как только ценник на покупку снизился до 27,31 гривен, НБУ тут же вышел с интервенцией по цене 27,32 гривен. Появление регулятора активизировало покупки импортеров, но предложение валюты сегодня было больше, чем желающих ее купить. После обеда, когда покупатели закончились, Национальный банк выкупил около 20 млн долларов, после чего ушел, чтобы через пару минут появиться опять. Второй раз он понизил цену выкупа до 27,31 гривен, но по этой цене не купил уже ничего.

К закрытию торгов среды опустились на 10,5 копеек на покупке и 10,4 копеек на продаже по сравнению с закрытием вторника.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,38/27,45 (покупка/продажа).

Торги среды открылись уже вчерашнего: спрэд на открытии составил 7 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 27,4125 гривен прошла в 9:52. Число продавцов с самого начала торгов было гораздо больше, чем покупателей. В 10:07 опустились ниже уровня 27,40 гривен, после чего снижение ускорилось. К 11 часам котировки опустились до 27,31 гривен на покупке и 27,348 гривен на продаже. Буквально через 15 минут на рынке появился Национальный банк. Его появление стало неожиданностью, ведь регулятор уже два месяца оставался в стороне и не вмешивался в ход торгов. Выжидавшие покупатели тут же начали выставлять заявки, в результате число покупателей в какой-то момент превысило количество продавцов, и котировки начали расти. Но продолжалось это недолго, уже к концу обеденного перерыва все, кому нужно было сегодня приобрести объем валюты, купили его и ушли с рынка. Какое-то время продавцы оставались в растерянности, потом котировки опустились к уровню, который защищал Нацбанк, и ему начали продавать валюту. Регулятор был вынужден понизить курс откупа на 1 копейку (с 27,32 до 27,31 гривен), чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.

Котировки закрытия – 27,315/27,335 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 1,5 раза по сравнению со вторником и составил 167,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3597 гривен.

Официальный курс доллара на 3 июня установлен на отметке 27,3449 гривен за доллар, снижение на 9,32 копейки.

Официальный курс евро на 3 июня установлен на отметке 33,3348 гривны за евро, снижение на 19,87 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,2211 . Сегодня евро резко снизился до отметки 1,2162 доллара после публикации негативной статистики из Германии, но затем вырос до 1,2215 доллара, практически полностью компенсировав утреннее падение.

Российский рубль опять вырос к американскому доллару с 73,72 до 73,15 рубле. Состоянием на 18:30 он торгуется в узком диапазоне 73,15-73,22 рубля за доллар. Укрепление гривны сегодня привело к снижению стоимости наличного рубля в Киеве с 3,72-3,75 до 3,69-3,73 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

Сегодняшнее появление Национального банка и две интервенции на покупку валюты (по 27,32 и 27,31 гривен) вновь подняли вопрос, как долго и насколько сильно будет позволено укрепиться гривне. Не только участники межбанковских торгов, но вся финансовая общественность теперь будет пристально наблюдать за происходящим на межбанковском валютном рынке, пытаясь предугадать дальнейшие действия НБУ. Вмешательство регулятора могло напугать не только импортеров, но и инвесторов, которые решат, что курс доллара достиг очередного локального «дна» и будут менее охотно продавать валюту.

Наличный доллар в Украине продолжает дешеветь. К вечеру среды в столице стоимость наличного «американца» опустилась до 27,33-27,34 гривен. Падение за день составило 8 копеек – довольно много. Если только снижение на межбанке продолжится, то уже завтра есть шанс увидеть продажу по 27,30 гривен. Но наличный рынок не может действовать в отрыве от межбанка, поэтому завтра, как никогда, здесь будут ловить каждую цифру, опасаясь разворота вверх.

Наличный евро к вечеру среды продавали по 33,32-33,35 гривны. Однако рост на FOREX, начавшийся после обеда, может спровоцировать повышенный интерес к подешевевшей евровалюте, и завтра ценник может опять вернуться в район 33,40-33,45 гривен.

Что касается российского рубля, он завтра будет торговаться в диапазоне 3,69-3,73 гривны за 10 рублей. Причем более дешевых предложений будет появляться все больше.