Вакцинированным медикам не могут найти вторую дозу вакцины

В поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили, сообщает НикВести.

Об этом рассказала врач Березнеговатской центральной районной больницы.

Медработников больницы и центра первичной медико-санитарной помощи привили 4 марта вакциной AstraZeneca. Она отметила, что во время введения первой дозы медикам сказали, что вторая прививка для них зарезервирована.

"Мы были привиты 4 марта. По инструкции к вакцине, которую дает производитель, 4-12 недель должно пройти до второй дозы. Я не знаю, от кого это зависит, но сейчас все приостановилось, и никто не может дать информации, когда же нас повторно привьют. От этого зависит качество формирования иммунитета. На прошлой неделе истек последний срок, 25-27 мая нас должны были привить. Это последний срок. Я считаю, что это архиважно — медики должны быть защищены. Более того, никто ничего не может сказать нам, хотя изначально говорилось, что вакцина зарезервирована", — рассказала врач.

Она добавила, что главврачи ЦРБ и ЦПМСП звонили в разное время в областной центр и спрашивали у ответственных, когда будет вторая доза.

"Одному было сказано, что «мы вам дадим вакцину», а второму, что к нам приедет Баштанка. Но ничего", — сказала она.

Отметим, что немного позже, чем медиков, привили в Березнеговатом и педагогов. Вскоре также истекает срок перерыва между дозами вакцины.

Согласно информации Министерства здравоохранения, AstraZeneca является наиболее эффективной, если интервал между введением препарата составляет 12 недель.