Германия закрыла небо для российских авиакомпаний

Германия закрыла небо для российских авиакомпаний

Правительство Германии не разрешает российским авиакомпаниям совершать рейсы в свою страну, пока Москва не разрешит немецкой авиакомпании Lufthansa летать в Россию в обход Беларуси, сообщает InfoResist.

В данный момент совершать рейсы в Германию запрещено российским авиакомпаниям S7 и «Аэрофлот».

Германия объясняет подобный шаг принципом «взаимности», поскольку Lufthansa уже несколько раз не получила от России разрешения совершить рейсы в обход воздушного пространства Беларуси.

Отмечается, что на данный момент действие двустороннего договора о воздушном сообщении между Россией и Германией приостановлено из-за пандемии коронавируса, поэтому полеты между странами сейчас совершаются по «принципу взаимности».

Также сообщается, что таким образом российские власти уже не впервые задерживают или не выдают разрешения на полеты иностранным авиакомпаниям.

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