Tesla задумала открыть свою сеть ресторанов

Компания Tesla может открыть сеть собственных ресторанов. Такую идею ранее озвучивал генеральный директор Илон Макс и другие руководители компании, сообщает Факты.ICTV.

Производитель электромобилей уже подал заявки на регистрацию торговых марок. В частности речь идет об услугах, которые касаются ресторанов, самообслуживания и обслуживания на вынос.

Ранее представители Tesla озвучивали идею создать собственную сеть ресторанов на зарядных станциях для электромобилей. Маск писал в соцсетях о намерении создать сеть заведений в стиле ретро. Позже компания несколько реализовала идею, запустив в залах ожидания автоматы с едой.

Сейчас заявка на регистрацию торговой марки ожидает рассмотрения, вердикт могут озвучить до конца лета.