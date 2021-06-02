Украинцев хотят обложить налогом на продажу новостроек

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по продаже вновь построенных квартир или домов, сообщает УНИАН.

Соответствующий документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" № 5600 зарегистрирован 2 июня, инициатором документа указывается премьер-министр Денис Шмыгаль.

В настоящее время текст законопроекта на сайте Рады отсутствует, однако копию Справки к законопроекту публикует издание LB.ua. Так, согласно справке, проект закона вводит налогообложение НДС первой поставки жилья.

"То есть операции по продаже вновь построенных квартир или домов будут теперь с НДС" , - говорится в справке.

Кроме того, предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%. Законопроект предусматривает, что почти все его положения вступают в силу с 1 июля 2021 года.