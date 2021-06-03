Президент утвердил создание Совета по образованию, науке и спорту

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Положение о Совете Фонда Президента по поддержке образования, науки и спорта. Фонд был создан еще в 2019 году, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что основной задачей функционирования Фонда и Совета Фонда является поддержка молодежи для получения ею современного конкурентоспособного образования, стажировки и проведения исследований в научных учреждениях Украины и за рубежом, передает пресс-служба президента.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Соколовской, средства Фонда, распорядителем которых является Министерство образования и науки, будут направляться, в частности, на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях. Ведь в Украине есть новые сферы, в которых не хватает ученых, и направления, где нужно улучшить уровень подготовки специалистов.

Из средств Фонда также будут выплачивать премии на почтение достижений украинских спортсменов, поощрение молодежи к участию в спорте и поддержке тренерской деятельности.