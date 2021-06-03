Воссоздано первое вещество после Большого взрыва

Воссоздано первое вещество после Большого взрыва

При помощи Большого адронного коллайдера ученые воссоздали первое вещество, появившееся после Большого взрыва. Для этого они разбивали частицы свинца со скоростью 99,9999991% от световой (почти 300 тысяч км/с, сообщает Обозреватель.

Как пишет Live Science﻿, из-за столкновения частиц в коллайдере появился первобытный тип материи, известный как кварк-глюонная плазма (QGP). Новое вещество наблюдали всего несколько секунд, но этого хватило, что ученые смогли исследовать характеристики жидкости, подобные жидкости плазмы.

"Это исследование показывает нам эволюцию QGP и в конечном итоге можно предположить, как развивалась ранняя Вселенная в первую микросекунду после Большого взрыва", – сообщил соавтор исследования доцент Института Нильса Бора (Дания) Ю Чжоу.
Спиральная галактика
Спиральная галактика

Ученые пояснили, что в теории после Большого взрыва Вселенная была сгустком энергии, прежде чем она стала расширяться, что позволило ей достаточно остыть для образования материи. Первыми возникшими сущностями были кварки, элементарная частица, и глюоны, которые несут в себе сильную силу, склеивающую кварки. По мере дальнейшего охлаждения Вселенной эти частицы образовывали субатомные частицы, называемые адронами, некоторые из них известны – это протоны и нейтроны.

Новое открытие даст ученым понять, какой была Вселенная в первые моменты ее зарождения после Большого взрыва. Дополнительные исследования могут помочь выяснить, как кварки и глюоны были превращены в протоны и нейтроны.

Туманность Ориона
Туманность Ориона

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