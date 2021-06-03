Воссоздано первое вещество после Большого взрыва

При помощи Большого адронного коллайдера ученые воссоздали первое вещество, появившееся после Большого взрыва. Для этого они разбивали частицы свинца со скоростью 99,9999991% от световой (почти 300 тысяч км/с, сообщает Обозреватель.

Как пишет Live Science﻿, из-за столкновения частиц в коллайдере появился первобытный тип материи, известный как кварк-глюонная плазма (QGP). Новое вещество наблюдали всего несколько секунд, но этого хватило, что ученые смогли исследовать характеристики жидкости, подобные жидкости плазмы.

"Это исследование показывает нам эволюцию QGP и в конечном итоге можно предположить, как развивалась ранняя Вселенная в первую микросекунду после Большого взрыва" , – сообщил соавтор исследования доцент Института Нильса Бора (Дания) Ю Чжоу.

Спиральная галактика

Ученые пояснили, что в теории после Большого взрыва Вселенная была сгустком энергии, прежде чем она стала расширяться, что позволило ей достаточно остыть для образования материи. Первыми возникшими сущностями были кварки, элементарная частица, и глюоны, которые несут в себе сильную силу, склеивающую кварки. По мере дальнейшего охлаждения Вселенной эти частицы образовывали субатомные частицы, называемые адронами, некоторые из них известны – это протоны и нейтроны.

Новое открытие даст ученым понять, какой была Вселенная в первые моменты ее зарождения после Большого взрыва. Дополнительные исследования могут помочь выяснить, как кварки и глюоны были превращены в протоны и нейтроны.