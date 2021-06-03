Дела Майдана: ГБР объявило о подозрении действующему полицейскому

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении действующему сотруднику Национальной полиции за препятствование журналистской деятельности во время Революции Достоинства, сообщает Новое время.

Сотруднику Нацполиции инкриминируют умышленное, во исполнение явно преступного приказа, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, а также препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, передает Офис генерального прокурора.

Во времена Майдана подозреваемый был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации службы управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года подозреваемый, находясь в центральной части Киева и действуя совместно с сотрудниками милиции особого назначения Беркут, препятствовал проведению собраний граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора 5 канала, применив насилие. В результате тележурналистам были причинены телесные повреждения, повреждены видеокамера и другое профессиональное оборудование.