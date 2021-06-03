Хорватия изменила условия въезда в страну
Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, заявил что Хорватия смягчила условия въезда в страну, разрешив предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы, сообщает УНИАН.
Он напомнил, что ранее Хорватия требовала ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан за 48 часов.
"Теперь отрицательный ПЦР-тест будет принят во внимание, если он не более давний, чем 72 часа (вместо 48). Пропуском будут служить также подтверждения о вакцинировании", - заявил Кирилич.