Хорватия изменила условия въезда в страну

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, заявил что Хорватия смягчила условия въезда в страну, разрешив предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что ранее Хорватия требовала ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан за 48 часов.