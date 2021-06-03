Минэкономики опровергло топливный коллапс в Украине из-за Беларуси

Если Беларусь прекратит поставки топлива в Украину, официальный Киев за две недели компенсирует этот импорт. Об этом заявил замминистра экономики Тарас Качка в эфире телеканала Украина 24, сообщает Корреспондент.

По словам чиновника, прекращение поставок Минском - это гипотетическая угроза, поскольку в последние дни производители и поставщики белорусского бензина убеждали, что сотрудничество продолжается.

"С другой стороны, вчера (1 июня - ред.) состоялось совещание Минэнергетики, которое объединяло и производителей, и импортеров, и сети. И, на самом деле, критический срок - это 10-14 дней, чтобы заменить этот импорт. Это очень высококонкурентный рынок" , - подчеркнул Качка.

Наконец, замминистра объяснил, что большой объем импорта из Беларуси связан только с физической близостью Мозырского завода к Украине.