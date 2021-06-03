Нардеп от "ЕС" Арьев и экс-депутат Добкин поругались в прямом эфире
Действующий нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев и бывший депутат Михаил Добкин устроили перепалку в прямом эфире. После этого один из них покинул студию канала "Украина 24, сообщает УНИАН.
Все началось со слов Арьева, который сказал Добкину, что
"у него до сих пор скучное лицо".
"Вы ходили в футболках "Беркут". Вы ходили по антимайданам, вы привели в Украину российскую армию. Не вам говорить сегодня тем, кто защитил Украину сначала голыми руками, дипломатией, а затем восстановив армию. А вы в этот момент все время только пытались мешать, распространять фейки, клеветали и нападали", – заявил депутат.
Добкин в ответ назвал это словесным поносом. После этого началась следующая перепалка.
А. – Извините, я этого субъекта никоим образом не оскорблял. А это просто хамство идет, пещерное хамство российское.
Д. – Пока эта субстанция что-то говорила, я молчал. Поэтому я тоже хочу, чтобы оно молчало, пока я говорю.
А. – Хам, чистый хам.
Д. - Чистый, потому что моюсь. Вам тоже не мешало бы... Идите ешьте ваши конфеты сладкие. И чем больше вы их едите, тем больше занят ваш рот. Чем больше он будет занят, тем меньше бреда вы будете говорить.
А. (ведущему) – В этой программе вы допускаете элементарное пещерное хамство от этого питекантропа, до свидания.
После этого Арьев покинул студию.