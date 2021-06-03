В США вакцинированные против COVID-19 получат бесплатное пиво

Администрация президента США Джо Байдена продолжает выдумывать механизмы, которые бы вызвали желание американцев вакцинироваться против COVID-19, сообщают СМИ.

Одной из последних на данный момент инициатив является акция в партнерстве с одной из пивоваренных компаний.

“Если Байден вакцинирует 70% населения США, мы купим американцам старше 21 года пиво”, – гласит слоган.

Согласно условиям, для получения бесплатного пива нужно вакцинироваться и зарегистрироваться, предоставив доказательства того, что прививка сделана.

Среди других мотивирующих предложений – раздача денег, продуктов, билетов на спортивные и культурные мероприятия, оплачиваемый отпуск и т. д. При этом в США не стоит проблема недостатка доз вакцины или пунктов прививки – укол можно получить практически в каждой аптеке страны.

Цель Джо Байдена – вакцинировать 70% населения США до Дня независимости страны (4 июля – прим. ред.).

“Чем больше людей мы вакцинируем, тем большего успеха добьемся в борьбе с этим вирусом. С большим количеством прививок Америка скоро испытает лето свободы, лето радости, лето собраний и праздников. Всеамериканское лето”, – заявил американский лидер.

В данный момент уже 62,9% взрослого населения США получили как минимум одну дозу вакцины, а 133,9 миллиона человек привиты полностью. Несмотря на массу мотивирующих акций и розыгрышей, темпы процедуры все равно не увеличиваются в ожидаемой прогрессии.