Николаев столкнулся со сложным выбором автобуса

Николаев станет следующим городом, перед которым возник принципиальный вопрос: покупать за бюджетные средства белорусские или украинские автобусы, сообщает Autoconsulting.

Напомним, что среди многих городов Украины, которые проводили тендеры, пока лишь мэр Львова Андрей Садовый, принципиально отказался от белорусских автобусов, а теперь подобный тест предстоит пройти и мэру Николаева - Александру Сенкевичу. Речь идет о тендерах, финансируемых за кредитные средства Европейского инвестиционного банка на закупку коммунального транспорта.

Николаевский городской совет в начале 2021 объявила тендер на закупку за счет ЕИБ городских автобусов длиной от 8,8 до 9,5 м. и сопутствующие услуги на сумму 4,5 млн. евро без НДС.

И вот 31.05.2021 года при раскрытии тендерных предложений в финале оказались 2 участника: один из них предлагает белорусские автобусы МАЗ 206086 в количестве 46 единиц, а второй участник - ООО «Черниговский автозавод» предложил украинские автобусы Эталон А 08128 в количестве 74 единиц. Разница в количестве автобусов на одну и ту же сумму кредита - колоссальная. Но вот каким будет выбор Николаева? - пока не известно. И этот выбор придется делать мэру города Александру Сенкевичу.

С экономической точки зрения преимущества приобретения автобусов Эталон очевидны. Город может либо купить за 4,5 млн. евро кредитных средств в 1,6 раза больше автобусов и разгрузить транспортную сеть города, или же сэкономить средства и приобрести меньшее количество автобусов, а остаток использовать на другие цели, например на модернизацию транспортной инфраструктуры города. Да и после политического мессенджа львовского мэра, призвавшего других мэров также покупать украинские автобусы, решение в пользу МАЗов будет выглядеть, по меньшей мере, не однозначным и не патриотичным. Но дело не только в заявлении Садового. Ведь Украина недавно ввела спецпошлины на белорусские автобусы, закрыла воздушное пространство для самолетов из Беларуси.

Как видим, непростой выбор предстоит сделать Николаевскому горсовету, и от его решения будет зависеть дальнейшая судьба и других автобусных тендеров, финансируемых за средства Европейского Инвестиционного Банка. Если пример Львова – это была только принципиальная позиция отдельно взятого мэра, то после Николаева – это уже станет традицией, делать выбор в пользу отечественного производителя.