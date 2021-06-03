Жена Виктора Павлика показала детскую для сына

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно отпраздновала с ним первую годовщину брака, уже совсем скоро впервые станет мамой и подарит певцу сыночка. Пара вовсю готовится к радостному событию - к примеру, девушка уже подготовила комнату для малыша, сообщает РБК-Украина.

Как выглядит детская долгожданного сына, Екатерина показала у себя в Instagram. Комнату будущая мама оформила в светлых тонах - белом, бежевом, кофейном. На одном из фото Репяхова позирует рядом с колыбелькой для малыша. Она одета в белое платье миди, подчеркивающее ее внушительный животик.

Беременная жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына (фото)
instagram.com/repyahovakate

В детской уже есть вся необходимая мебель, а в шкафах и ящиках уже лежит одежда для новорожденного.

Беременная жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына (фото)
instagram.com/repyahovakate
Беременная жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына (фото)
instagram.com/repyahovakate

Беременная жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына (фото)
(instagram.com/repyahovakate

"История выбора мебели для Мишутки. Изначально думала покупать итальянскую мебель, которая намного дороже, чем наша (украинская). После того, как поездила сравнила, поняла, что нет никакого смысла переплачивать в три раза больше. Качество идеальное и цена дешевле. Реально им нет равных. Цена- качество. Мы довольны безумно. Как видите на фото у нас и шкаф, и пеленатор, и кроватка", - поделилась девушка.

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