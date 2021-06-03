"Большая стройка": платные дороги станут альтернативой бесплатным

В рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского «Большая стройка» в Украине появятся платные дороги, сообщает УНИАН.

Об их проектировании рассказал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«На данный момент существует 2 пилотных проекта: «Краковец-Броды-Ровно» и «Стрый-Мукачево». На них готовится документация. Работаем с инвесторами», - сказал он.

По словам Тимошенко, такие дороги должны стать альтернативой бесплатным, поэтому к выбору маршрутов подходят точечно.

«Участок трассы от Краковца до Дубно, по которой пролегает путь из Киева во Львов, неплохой, но однополосный. Именно поэтому инвесторы заинтересованы, чтобы там построить участок платной дороги», - пояснил он.

В целом по программе «Большая стройка» планируют за два года отремонтировать все общенациональные трассы.

«В прошлом году было обновлено 4 500 км дорог «Укравтодора», в этом году будет столько же», - рассказал Тимошенко.

Среди других масштабных дорожных проектов «Большой стройки» - создание самой длинной трассы М-30 длиной в 1400 км, а также специальной трассы на Кишинев с мостами. Также в этом году начнется строительство окружной дороги вокруг Киева.