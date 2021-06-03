Монету в 1 гривну можно продать за десятки тысяч

В Украине за монету номиналом в 1 гривну 1992 года выпуска на аукционе можно выручить десятки тысяч гривен, сообщает Обозреватель.

На одном из последних торгов такая монета обошлась покупателю в 24,5 тыс. грн.

Это следует из данных аукциона Violity. Так, монета соответствующего номинала, изготовленная гладким гуртом 1.1ААг, может стоить от 15 до 27 тыс. грн (зависимо от состояния, результатов торгов).

К примеру, несколько недель назад монету 1992 года выпуска (1.1 ААг) продали за 24,5 тыс. грн. А неделей ранее такая же монета ушла с молотка за 16,6 тыс. грн.

Источник: Violity

Источник: Violity

Как пишет профильный портал Monety, 1 гривна 1992 года в Украине массово чеканилась из алюминиевой бронзы или латуни. Данные монеты никакой ценности не представляют, их стоимость равна номиналу.

Дорого можно продать монету одна гривна, если она изготовлена из алюминия, меди, бронзы, серебра, магнитной или немагнитной стали, никелевого сплава.