Вкусный и простой рецепт к завтраку: омлет пуляр

Все гениальное просто! Именно так можно охарактеризовать чрезвычайно простое, но в то же время вкусное блюдо из яиц – омлет пуляр, сообщает 24tv.ua.

Омлет пуляр назван в честь его изобретательницы Аннет Пуляр. Владелица отеля готовила его своим гостям и стала известной благодаря этому блюду на всю Францию. Хотя внешне омлет очень похож на пирог, на самом деле это один из лучших вариантов завтрака из простых куриных яиц.

Рецепт омлета пуляр на 2 порции.

Ингредиенты:

4 шт. куриных яиц;

﻿5 г сливочного масла;

﻿щепотка соли.

Способ приготовления:

Разделите яйца на желтки и белки. Желтки смешайте с солью и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Белки посолите по вкусу и взбейте миксером в отдельном сосуде до пышных пиков и стойкости. Разогрейте сковородку, смажьте ее сливочным маслом. Вылейте на сковородку желтки так, чтобы они покрыли поверхность сковородки полностью. Сверху на желтки выложите белки и взбейте лопаткой. Накройте сковородку крышкой и готовьте омлет под крышкой и на маленьком огне в течение 5 – 6 минут. Выложите омлет на тарелку, разрежьте пополам и сложите омлет.

Фото - Готовим дома

Подавайте блюдо со свежими овощами. Приятного аппетита!