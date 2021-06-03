Полиция открыла дело по факту смерти школьника на Львовщине

Полиция открыла дело по факту смерти школьника во время экскурсии на водопад во Львовской области, сообщает Новое время.

Как отметили правоохранители, производство открыто по ч.2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2 июня в селе Каменка Стрыйского района в результате падения с обрыва погиб школьник 2009 года рождения.

У классного руководителя школьника, погибшего в результате падения с обрыва, случился сердечный приступ. Кроме того, учитель, который пытался спасти мальчика, наглотался воды и получил переохлаждение, поэтому также был доставлен в больницу.