Названы заболевания, при которых нельзя пить квас

Врач-диетолог Ольга Кораблева перечислила диагнозы, при которых употребление кваса не рекомендовано, сообщает РИА Новости.

Квас имеет повышенную кислотность: его стоит исключить при наличии камней в желчном пузыре или почках, заболеваниях печени, гастрите и язве.

"Если поставлен такой диагноз, квас может вызвать обострение, изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода. Кроме того, следует помнить, что квас результат брожения, и поэтому не рекомендован при болезнях кишечника, в частности, колите", — отметила диетолог.

Он противопоказан людям с повышенным сахаром в крови, преддиабетом, а также страдающим инсулинорезистентностью. Поскольку квас является продуктом брожения, его употребление может вызывать аллергию у некоторых людей.

﻿Нельзя пить квас людям с грибковыми инфекциями, кандидозом кишечника.

"Максимальное количество кваса, которое можно выпить в день без вреда для здоровья - до 0,5 литров. В большем объеме напиток способен задерживать жидкость, провоцировать отеки, что вредно для обладателей высокого давления", — сказала Ольга Кораблева.

Алкогольным напитком квас не является, но небольшой "градус" — до 1,2% — в нем все же есть. Таким образом, беременным и кормящим матерям стоит отказаться от кваса.