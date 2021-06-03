Налоговая амнистия: в Раде приняли исторический закон

В Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект №5155, которым предлагается налоговая амнистия. В период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года должны провести добровольное декларирование активов, заработанных "в тени, сообщает Обозреватель.

За соответствующее предложение проголосовало 255 народных депутатов, большинство из которых – "слуги народа". Документ предполагает целый ряд новшеств.

Сбор с такого декларирования будет определяться по таким ставкам: 5% по валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине, 9% по валютным ценностям, размещенным за рубежом, 2,5% по стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Также члены комитета обсудили законопроект о внесении изменения в статью "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (№5155). По результатам рассмотрения Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект.

Зачем нужна налоговая амнистия?

Около 30% ВВП в Украине находится "в тени" (оценки Минэкономразвития). За годы независимости в теневой экономике заработали миллиарды. Украинцы до сих пор получают часть или всю зарплату в конвертах. Накопленные сбережения, купленную валюту или другие ценности даже при желании узаконить довольно сложно: у налоговой должны появиться обоснованные вопросы. Нулевая декларация эту проблему может решить. Так, просто нужно задекларировать заработанное "в тени".

Отметим, что налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих государствах долгое время процветала теневая экономика. Гражданам предложили узаконить все, что заработали без уплаты налогов, но при этом отдать государству несколько процентов.