В Нафтогазе заявили об отсутствии оснований для повышения тарифов

Отмена возложения специальных обязанностей для предприятий теплокоммунэнерго не приведет к повышению тарифов на газ.﻿ Об этом в заявил директор по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский, сообщает Укринформ.

Он напомнил, что в мае была отменена модель ВСО, по которой Нафтогаз поставлял топливо для производителей тепловой и электрической энергии по льготной цене, которую определял Кабинет Министров.

"Реформа рынка природного газа требует отмены ручного регулирования, обеспечения прозрачности процедур для сохранения конкурентоспособности. Это наши обязательства, которые были закреплены в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС" , — пояснил Белявский.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" и представители компаний, которые раньше потребляли газ в рамках ВСО, договорились о модели дальнейшей работы уже в рыночных условиях. Речь идет о подписании трехлетнего договора на поставку газа для производителей тепла и горячей воды для бытовых потребителей.

К тому же предприятия теплокоммунэнерго используют газ для производства тепла не только для нужд населения. К их сетям подключены также государственные, коммунальные и коммерческие предприятия.

"Именно поэтому мы предлагаем и предоставляем на первый год действия трехлетнего контракта газ по долгосрочной рыночной цене 7,42 грн за кубометр в объеме, соответствующем историческому объему потребления ТКЭ для производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения. Дополнительные же объемы ресурса будут отпускаться по спотовой рыночной цене" , — добавил Белявский.

Долгосрочная рыночная цена в 7,42 грн за кубометр, по его словам, соответствует средневзвешенной себестоимости добычи газа, учитывает инвестиционную составляющую и финансовые затраты.

"Фактически, НАК создает благоприятные условия для прохождения предприятиями ТКЭ переходного периода, когда субъекты хозяйствования смогут сосредоточиться на вопросах модернизации оборудования, увеличения энергоэффективности технологических процессов, перехода на возобновляемые источники энергии (биомассу, в частности). Предложенная Нафтогазом концепция для ТКЭ позволяет обеспечить прогнозируемость расчета тарифов на отопление/горячее водоснабжение" , — считает менеджер Нафтогаза.

Это, по его мнению, означает, что НКРЭКУ или органы местного самоуправления смогут предусматривать инвестиционную составляющую в структуре тарифов и переход на альтернативные источники. Потребители централизованного отопления не будут проигрывать бытовым потребителям, которые обогревают свои дома за счет индивидуальных систем.

"Будет обеспечены равные условия с точки зрения затрат домохозяйств на отопление. Более того, такой подход будет мотивировать внедрять энергоэффективные мероприятия" , — убежден Белявский.

А еще предложенный подход к формированию цены для теплокоммунэнерго, подчеркнул он, делает невозможным спекуляции. Ведь теперь предприятия ТКЭ не смогут перепродавать полученное от компании "Нафтогаз Трейдинг" топливо другим потребителям, поскольку не имеют лицензий поставщика.

"По состоянию на 2 июня для заключения договоров поставки газа в ГК" Нафтогаз Трейдинг "обратились 106 предприятий ТКЭ, из которых 56 предприятий уже зарегистрированы в реестре потребителей" , — уточнил Белявский.

Он также заверил, что отмена ВСО не приведет к прекращению горячего водоснабжения.