Лучшие секреты и рецепты вкусной брюссельской капусты

Брюссельская капуста – одна из самых вкусных представительниц своего вида. Ее жарят на сковороде, запекают в духовке с сыром или другими овощами, готовят суп и пекут киши. Вот это все – прекрасный вариант для оригинального, полезного и, главное, быстрого ужина. Ниже – секреты по приготовлению хрустящей и нежной брюссельской капусты и рецепти с ней, сообщает Сегодня.

4 секрета по приготовлению брюссельской капусты, запеченной в духовке.

Перед тем, как начинать ее готовить, капусту нужно помыть и хорошо посушить.

Чтобы получить нужную текстуру, не стоит застилать противень пергаментом. Он несколько термоустойчив, поэтому ваша капуста может не подрумяниться так, как вам нужно.

Каждый кочан капусты должен располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы равномерно приготовиться. Если так не будет, то она может разве что пропарится, но не зажариться.

Чтобы получить хрустящую брюссельскую капусту, готовьте ее при высокой температуре – больше 200 градусов.

Брюссельская капуста на сковороде.

Ингредиенты

Капуста брюссельская – 500 г

Масло сливочное – 50 г

Перец красный молотый, черный молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления

Капусту опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности, примерно 15 минут (вода должна все время бурно кипеть). Откинуть на дуршлаг, остудить холодной водой, обсушить. Растопить масло на сковороде, выложить капусту и обжарить, аккуратно помешивая, посолить, поперчить. Жарить до готовности, украсить зеленью.

Брюссельская капуста с горгондзолой и орехами. ⠀

Фото: instagram.com/kateryna_mitskevichus/

Ингредиенты

Брюссельская капуста – 200 г

Горгондзола – 60 г

Панировочные сухари – 60 г

Сливочное масло – 20 г

Грецкие орехи – 1 ст. л.

Специи – по вкусу

Способ приготовления

С капусты убрать верхние листья. Отварить на пару 15 минут. Переложить в огнеупорную форму, посолить, выложить сверху кусочки горгондзолы, посыпать сухарями, полить растопленным маслом и притрусить измельченными орехами. Запекать 10 минут при 220 градусах, затем подержать несколько минут под грилем до румяной корочки.

Киш с семгой, брюссельской капустой и горгондзолой.

Фото: instagram.com/svetlana_elli/

Ингредиенты

Семга, филе – 300 г

Брюссельская капуста – 500 г

Брокколи соцветия – 300 г

Горгондзола – 80 г

Сливки 20% – 300 мл

Яйцо куриное – 2 шт.

Масло сливочное – 120 г

Мука – 1,5 ст.

Соль, смесь черного и белого молотого перца – по вкусу

Способ приготовления