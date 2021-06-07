Лучшие секреты и рецепты вкусной брюссельской капусты

Лучшие секреты и рецепты вкусной брюссельской капусты

Брюссельская капуста – одна из самых вкусных представительниц своего вида. Ее жарят на сковороде, запекают в духовке с сыром или другими овощами, готовят суп и пекут киши. Вот это все – прекрасный вариант для оригинального, полезного и, главное, быстрого ужина. Ниже – секреты по приготовлению хрустящей и нежной брюссельской капусты и  рецепти с ней, сообщает Сегодня.

4 секрета по приготовлению брюссельской капусты, запеченной в духовке.

  • Перед тем, как начинать ее готовить, капусту нужно помыть и хорошо посушить.
  • Чтобы получить нужную текстуру, не стоит застилать противень пергаментом. Он несколько термоустойчив, поэтому ваша капуста может не подрумяниться так, как вам нужно.
  • Каждый кочан капусты должен располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы равномерно приготовиться. Если так не будет, то она может разве что пропарится, но не зажариться.
  • Чтобы получить хрустящую брюссельскую капусту, готовьте ее при высокой температуре – больше 200 градусов.

Брюссельская капуста на сковороде.

wunba3lmg2_big.jpg

Ингредиенты

  • Капуста брюссельская – 500 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Перец красный молотый, черный молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Капусту опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности, примерно 15 минут (вода должна все время бурно кипеть).
  2. Откинуть на дуршлаг, остудить холодной водой, обсушить.
  3. Растопить масло на сковороде, выложить капусту и обжарить, аккуратно помешивая, посолить, поперчить.
  4. Жарить до готовности, украсить зеленью.

Брюссельская капуста с горгондзолой и орехами.

60b894bb0de6a.jpg
Фото: instagram.com/kateryna_mitskevichus/

Ингредиенты

  • Брюссельская капуста – 200 г
  • Горгондзола – 60 г
  • Панировочные сухари – 60 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Грецкие орехи – 1 ст. л.
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. С капусты убрать верхние листья. Отварить на пару 15 минут.
  2. Переложить в огнеупорную форму, посолить, выложить сверху кусочки горгондзолы, посыпать сухарями, полить растопленным маслом и притрусить измельченными орехами.
  3. Запекать 10 минут при 220 градусах, затем подержать несколько минут под грилем до румяной корочки.

Киш с семгой, брюссельской капустой и горгондзолой.

60b897aa6f0ba.jpg
Фото: instagram.com/svetlana_elli/

Ингредиенты

  • Семга, филе – 300 г
  • Брюссельская капуста – 500 г
  • Брокколи соцветия – 300 г
  • Горгондзола – 80 г
  • Сливки 20% – 300 мл
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Масло сливочное – 120 г
  • Мука – 1,5 ст.
  • Соль, смесь черного и белого молотого перца – по вкусу

Способ приготовления

  1. Для теста в чашу блендера выложить сливочное масло, нарезанное кубиком, добавить муку и соль. Перемешать.
  2. Добавить яйцо, хорошо перемешать, скатать тесто в шар. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут.
  3. Семгу нарезать кубиком.
  4. В сотейнике нагреть сливки и добавить нарезанную кубиком горгондзолу. Перемешивать, пока сыр не раствориться. Остудить.
  5. Добавить яйцо, перемешать и поперчить.
  6. Тесто распределить по форме, формируя бортики. Отправить тесто в холодильник еще на 10-15 минут.
  7. Духовку разогреть до 200 градусов. На тесто выложить брюссельскую капусту, брокколи, семгу и залить все сырно-сливочной смесью. Отправить киш в духовку на 25-30 минут.

Новости

analytics