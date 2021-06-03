Захват рынка "Столичный" взят под контроль силовиков

Силовой захват рынка "Столичный" так и не перерос в активную фазу – вмешались правоохранители. Сейчас рынок окружён людьми, часть из которых в бронежилетах. Одеты они в военную и черную форму, все в масках, сообщает Андрей Павловский.

Внутри забаррикадировалась люди, представляющие сторону, которая контролировала рынок. По информации источника, там несколько бронированных дверей и калиток, которые в случае необходимости могут быть заварены.

Юрист одной из сторон объяснил, что это корпоративный конфликт. На официальной странице рынка "Столичный" сообщается о рейдерском захвате. Этот рынок самый большой среди оптовых в Киеве.

Сейчас порядок на рынке обеспечивает полиция и Нацгвардия. Правоохранителям удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших пока нет. Начаты следственные действия в админздания рынка. Доступ к помещениям ограничен.